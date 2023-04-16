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19:14, 16 апреля 2023Из жизни

Карл III стал почти вдвое богаче Елизаветы II

The Times: Карл III стал почти в два раза богаче Елизаветы II

Фото: Dan Kitwood / Reuters

Король Великобритании Карл III увеличил свое состояние и стал почти в два раза богаче покойной британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Times, выдержки из материала приводит РБК.

По подсчетам газеты, состояние Карла III оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов), в то время как состояние Елизаветы II составляло 370 миллионов фунтов стерлингов (459 миллиона долларов).

Как утверждает один из бывших помощников действующего монарха, после развода с принцессой Дианой будущий король потерял 17 миллионов фунтов стерлингов (21 миллион долларов) и «тщательно восстанавливал» свои финансы. Собеседник издания объяснил, что монарх откладывал часть доходов, которые поступали от принадлежащего ему герцогства Корнуолл.

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По подсчетам газеты, в период с 2011 по 2022 год Карл III увеличил годовую прибыль герцогства на 42,6 процента — таким образом, ее размеры достигли 25,4 миллиона фунтов стерлингов в год. Кроме того, по данным издания, в 90-х годах будущий король запустил торговую площадку Duchy Originals, которая занималась продажей продукции с принадлежащих ему земель — среди нее были пиво, печенье, лекарственные травы, садовые инструменты и другие товары. Позже Карл III стал развивать владения герцогства и инвестировать в коммерцию в Лондоне.

Известно, что монарх не имеет права распоряжаться активами герцогства на сумму свыше 500 тысяч фунтов стерлингов без одобрения казначейства. Годовая прибыль от земель выплачивается казне — таким образом, король получает только 25 процентов от прибыли обратным платежом. При этом до сих пор неизвестно, получил ли Карл III какое-либо имущество в наследство от своих покойных родителей.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Варвара Родикова
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