Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

Лерчек подтвердила, что у нее рак, и поблагодарила поклонников за поддержку

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уголовное дело против которой приостановили из-за болезни, впервые вышла на связь после новости о раке. Видео, в котором она подтвердила диагноз, было опубликовано в сторис Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини.

«Уголовное дело приостановлено. Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. (...) На самом деле диагноз правдивый: у меня рак желудка», — заявила Лерчек, после чего расплакалась.

Блогерша также поблагодарила поклонников за поддержку и добавила, что «очень сильно хочет жить».

Ранее 16 марта сообщалось, что суд приостановил уголовное дело в отношении Чекалиной из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста.

8 марта стало известно, что Чекалина больна раком. Блогерша Алина Акулова рассказала, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Ей сделали операцию, в ходе которой удалили образование в позвоночнике. Она также пройдет курсы химиотерапии и лучевой терапии.