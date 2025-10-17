В России воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

В Приморье воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом

В Приморье воспитательницу обвинили в заражении детей туберкулезом. Уголовное дело в отношении нее направили на рассмотрение в Находкинский городской суд, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Еще в 2023 году у четырех воспитанников одного из детских садов Находки выявили латентную туберкулезную инфекцию. По данным ведомства, источником заболевания оказалась воспитатель, которая, якобы зная о своем диагнозе, не прошла обязательное медицинское обследование и продолжала работать с детьми.

Обвинение по делу также предъявили заведующей детским садом, которая не настояла на прохождении воспитательницей медосмотра и не отстранила ее от работы.

«Бездействие фигурантов и нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил фигурантами дела создало реальную угрозу для массового заражения детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что две школы в Приморском крае закрывали из-за заражения учеников туберкулезом. Заболели два школьника.