Две российских школы закрывали из-за заражения учеников туберкулезом

В Дальнегорске 2 школьника заболели туберкулезом, прокуратура проводит проверку

Два ученика разных школ в Дальнегорске заболели туберкулезом. В Приморском крае проводится проверка из-за случаев заражения, заявили в пресс-службе прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений», — отмечается в сообщении.

Как только проверка будет завершена, ведомство предпримет меры реагирования, чтобы предотвратить распространение заболевания и защитить права детей на безопасные условия обучения.

По информации Telegram-канала Amur Mash, в городе внезапно закрывали на дезинфекцию СОШ номер 25. Второй ученик, по неподтвержденным данным, может быть из школы номер 27, она приостанавливала работу на двое суток.

Ранее исследователи нашли способ мгновенно определить туберкулез без анализов. Метод позволил выявить следы возбудителя у 47 процентов пациентов с положительным тестом по мокроте, а при высокой бактериальной нагрузке — у 57 процентов.