Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:23, 16 октября 2025Силовые структуры

Две российских школы закрывали из-за заражения учеников туберкулезом

В Дальнегорске 2 школьника заболели туберкулезом, прокуратура проводит проверку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Mayorova / Global Look Press

Два ученика разных школ в Дальнегорске заболели туберкулезом. В Приморском крае проводится проверка из-за случаев заражения, заявили в пресс-службе прокуратуры российского региона в Telegram-канале.

«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время в образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений», — отмечается в сообщении.

Как только проверка будет завершена, ведомство предпримет меры реагирования, чтобы предотвратить распространение заболевания и защитить права детей на безопасные условия обучения.

По информации Telegram-канала Amur Mash, в городе внезапно закрывали на дезинфекцию СОШ номер 25. Второй ученик, по неподтвержденным данным, может быть из школы номер 27, она приостанавливала работу на двое суток.

Ранее исследователи нашли способ мгновенно определить туберкулез без анализов. Метод позволил выявить следы возбудителя у 47 процентов пациентов с положительным тестом по мокроте, а при высокой бактериальной нагрузке — у 57 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

    Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

    Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

    Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

    ВСУ расформирует потерявший боеспособность батальон

    Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

    Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости