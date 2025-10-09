Найден способ мгновенно определить туберкулез без анализов

OFID: Устройство THOR может выявить туберкулез по воздуху, выдыхаемому больным

Исследователи из Каролинского института (Швеция) и их коллеги из Южной Африки предложили новый способ выявления туберкулеза — не по мокроте, а по воздуху, выдыхаемому больным. Результаты, опубликованные в Open Forum Infectious Diseases (OFID), показали, что ДНК бактерии Mycobacterium tuberculosis можно обнаружить в частицах, содержащихся в выдохе человека, с помощью устройства TB Hotspot detectOR (THOR).

Метод позволил выявить следы возбудителя у 47 процентов пациентов с положительным тестом по мокроте, а при высокой бактериальной нагрузке — у 57 процентов. По словам авторов, это открывает возможность определять заразных больных прямо в поликлинике, особенно когда пациент не может сдать мокроту.

Ученые отмечают, что ДНК туберкулезной палочки была обнаружена и в 30 процентах проб воздуха, взятых в медицинских кабинетах, несмотря на уборку. Это подтверждает чувствительность метода, но и указывает на то, насколько легко инфекция может передаваться в замкнутых помещениях.

