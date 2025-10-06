Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:22, 6 октября 2025Наука и техника

Открыт простой способ выявить ранние признаки деменции

JIM: Уровень белка альбумина в моче может предсказывать риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: pikselstock / Shutterstock / Fotodom

Исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine (JIM), показало: повышенный уровень белка альбумина в моче может предсказывать риск развития деменции. Ученые из Швеции и Нидерландов проанализировали данные 133 тысяч пожилых людей без признаков заболевания и выяснили, что даже умеренное превышение нормы альбумина увеличивает вероятность деменции на 25 процентов, а высокие показатели — на 37 процентов.

По словам авторов, связь объясняется просто: мозг и почки тесно связаны сетью мелких сосудов, и повреждения, начинающиеся в одном органе, часто отражаются на другом. Когда сосуды почек теряют способность фильтровать белки, аналогичные процессы происходят и в сосудах мозга — нарушается кровоток и ослабевает защитный барьер между кровью и нервными тканями.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Особенно сильная зависимость наблюдается при сосудистой деменции, которая развивается из-за гипертонии, диабета или инсульта. Такие нарушения ведут к воспалению, утечке токсинов и накоплению патологических белков в мозге.

Ученые считают, что тест на уровень альбумина в моче может стать простым и недорогим способом раннего выявления риска деменции — задолго до того, как проявятся первые когнитивные симптомы.

Ранее специалисты показали, что переработанное мясо и сладкие газированные напитки особенно опасны для мозга пожилых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Российский боец рассказал о способствовавших взятию важной позиции на СВО условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости