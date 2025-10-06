Открыт простой способ выявить ранние признаки деменции

JIM: Уровень белка альбумина в моче может предсказывать риск развития деменции

Исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine (JIM), показало: повышенный уровень белка альбумина в моче может предсказывать риск развития деменции. Ученые из Швеции и Нидерландов проанализировали данные 133 тысяч пожилых людей без признаков заболевания и выяснили, что даже умеренное превышение нормы альбумина увеличивает вероятность деменции на 25 процентов, а высокие показатели — на 37 процентов.

По словам авторов, связь объясняется просто: мозг и почки тесно связаны сетью мелких сосудов, и повреждения, начинающиеся в одном органе, часто отражаются на другом. Когда сосуды почек теряют способность фильтровать белки, аналогичные процессы происходят и в сосудах мозга — нарушается кровоток и ослабевает защитный барьер между кровью и нервными тканями.

Особенно сильная зависимость наблюдается при сосудистой деменции, которая развивается из-за гипертонии, диабета или инсульта. Такие нарушения ведут к воспалению, утечке токсинов и накоплению патологических белков в мозге.

Ученые считают, что тест на уровень альбумина в моче может стать простым и недорогим способом раннего выявления риска деменции — задолго до того, как проявятся первые когнитивные симптомы.

Ранее специалисты показали, что переработанное мясо и сладкие газированные напитки особенно опасны для мозга пожилых людей.