Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:33, 30 сентября 2025Наука и техника

Названы ухудшающие память продукты

AJCN: Переработанное мясо и сладкие напитки усугубляют проблемы с памятью
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Вирджиния Тек установили, что определенные категории ультрапереработанных продуктов особенно опасны для мозга. Исследование, результаты которого опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), показало: переработанное мясо и сладкие газированные напитки сильнее других связаны с когнитивными нарушениями у пожилых людей.

В течение семи лет ученые наблюдали за состоянием здоровья более чем 5 тысяч американцев старше 55 лет, анализируя их рацион и проверяя память с помощью специальных тестов. Выяснилось, что ежедневное употребление хотя бы одной порции переработанного мяса повышало риск проблем с памятью на 17 процентов, а каждая порция газировки добавляла еще 6 процентов. У тех, кто регулярно сочетал оба продукта, снижение когнитивных функций наступало заметно быстрее.

По словам авторов, именно эти продукты стали главным фактором риска, тогда как другие ультрапереработанные блюда не показали столь выраженного влияния на мозг. Ученые советуют отдавать предпочтение менее обработанному мясу, готовить дома и заменять газированные напитки водой. Простые изменения в рационе, подчеркивают они, могут реально снизить риск преждевременного когнитивного снижения и деменции.

Ранее ученые выяснили, что манго, несмотря на высокое содержание сахара, снижает риск диабета и улучшает метаболическое здоровье у людей с предиабетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Российский «Сварог-стрела» перехватит БПЛА самолетного типа

    Россиянка назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров и поплатилась

    Во Франции раскритиковали Зеленского после одного требования к Западу

    Страна Восточной Европы решила отказаться от российского газа

    Россиянам назвали причины для отказа в компенсации за потоп в квартире

    Подмосковье станет винодельческим регионом

    Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

    Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости