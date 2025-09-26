Популярный фрукт оказался оружием против диабета

Foods: Манго снижает риск развития диабета

Ученые обнаружили, что манго — один из самых сладких тропических фруктов — может снижать риск развития диабета, несмотря на высокое содержание сахара. Долгосрочное клиническое исследование, опубликованное в журнале Foods, показало: у людей с предиабетом ежедневное употребление одного свежего манго улучшало контроль уровня глюкозы в крови, повышало чувствительность к инсулину и уменьшало количество жировой ткани.

В исследовании участвовали две группы добровольцев: одной ежедневно выдавали манго (примерно 32 грамма сахара), а другой — низкосахарный батончик (около 11 граммов сахара). Через шесть месяцев именно «сладкий» фрукт оказался более полезным: у участников снизились колебания сахара в крови и улучшились показатели метаболического здоровья.

Авторы работы отмечают, что важен не только уровень сахара, но и состав и свойства самого продукта. Манго содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты, которые компенсируют сладость и дают дополнительные эффекты для организма. В отличие от снеков с добавленным сахаром, цельные фрукты могут поддерживать метаболическое здоровье и стать частью профилактики диабета.

Ранее стало известно, что два золотистых киви в день способны улучшать настроение и снижать стресс у людей с низким уровнем витамина C.