13:39, 22 сентября 2025

Популярная ягода оказалась эффективнее витамина С

Nutrients: Золотой киви снижает проявления усталости и улучшает настроение
Ученые из CSIRO и Университета Аделаиды (Австралия) выяснили, что золотистый киви SunGold способен оказывать заметное влияние на психическое здоровье. Результаты рандомизированного клинического исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 26 взрослых с низким уровнем витамина C. Участников разделили на группы: одни ежедневно ели два киви, другие получали витамин C в виде капсул. Ученые фиксировали изменения в настроении, уровне стресса и усталости.

Выяснилось, что киви работает быстрее и эффективнее, чем добавки: уже через четыре дня у участников снижались проявления усталости, через неделю улучшалось настроение и ощущение жизненной энергии. Прием витамина в капсулах тоже помогал, но эффект был слабее и проявлялся позже.

Авторы объясняют это тем, что киви дает организму не только витамин C, но и дополнительные биоактивные вещества, которые усиливают антиоксидантную защиту и поддерживают работу нервной системы. По их словам, регулярное употребление киви может быть простым и доступным способом укрепления психологического здоровья и борьбы с последствиями стресса.

Ранее ученые выяснили, что прием добавок с витамином D2 может снижать уровень витамина D3 — основной формы, которая укрепляет кости и поддерживает иммунитет.

