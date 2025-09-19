Наука и техника
20:20, 19 сентября 2025

Раскрыт вред популярной витаминной добавки

Nutrition Reviews: Добавки витамина D2 снижают уровень полезного витамина D3
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В журнале Nutrition Reviews опубликовано исследование, показавшее, что прием добавок с витамином D2 может снижать уровень витамина D3 в организме. Это важно, потому что именно D3 — «основная» форма витамина, которую мы получаем из солнечного света и которая лучше всего восполняет дефицит, укрепляет кости и поддерживает иммунитет.

Ученые из Университета Суррея, Центра Джона Иннеса и Института биологических наук Квадрама проанализировали данные клинических исследований. Они обнаружили: у людей, принимавших D2, концентрация D3 понижалась даже больше, чем у тех, кто не получал добавок вовсе.

Именно D3 участвует в работе иммунной системы и помогает организму бороться с вирусами и бактериями. Его снижение может означать, что прием D2 не только не решает проблему дефицита, но и мешает поддерживать оптимальный уровень витамина.

Авторы исследования отмечают: именно витамин D3 необходим для восполнения недостатка, особенно зимой, когда естественный синтез в коже практически прекращается.

Ранее ученые отметили, что витамин D3 может замедлять клеточное старение.

