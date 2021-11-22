Обманувший Эдгарда Запашного телефонный мошенник оказался бывшим футболистом

Телефонным мошенником, жертвой которого стали профессиональные спортсмены и дрессировщик Эдгард Запашный, оказался бывший футболист из Осетии Таймураз Карацев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Афериста смогли задержать с помощью теннисиста Михаила Южного. Он договорился о передаче денег в офисе, где экс-футболиста ждала полиция.

Впервые об аферисте стало известно в апреле 2020 года. Запашный сообщил, что его обманули на деньги телефонные мошенники. В WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение якобы от бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексея Олейника, который просил дать в долг 50 тысяч рублей. Позже Запашный связался с Олейником и выяснил, что стал жертвой афериста.

Жертвами мошенника также стали баскетболисты Кайл Хайнс и Семен Антонов, футболист Илие Чебану, тренер по карате Сергей Дьячков и полузащитницы московских футбольных клубов Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова. Карацев писал от лица их друзей и просил в долг от 5 до 75 тысяч рублей.