Олейник прокомментировал обман Запашного телефонным мошенником

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник прокомментировал ситуацию, при которой дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Олейник заявил, что находится в недоумении. Он связался с Запашным и напомнил, что давал ему свой настоящий номер телефона. «Он ответил, что был очень занят, что у него был прямой эфир и перевел деньги, так как подумал, что мне они очень нужны», — добавил спортсмен.

Боец посчитал, что полученные деньги не пойдут мошенникам впрок. «К сожалению, есть в нашей жизни жулики, которые хотят на чем-то нажиться. Если ты сегодня сделал что-то подобное, то завтра потеряешь в два раза больше — получишь по шапке», — подытожил он.

Ранее 15 апреля Запашный заявил о действиях мошенников. Он рассказал, что за несколько минут до прямого эфира с неизвестного номера ему позвонил человек, представившийся Олейником.

Олейник выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В рамках промоушена россиянин одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

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