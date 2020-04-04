Олейник рассказал о раскупивших оружие американцах

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник рассказал о том, что во время пандемии коронавируса американцы скупают оружие для самообороны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

42-летний тяжеловес живет в штате Флорида. Он отметил, что оружие давно раскуплено. Олейник объясняет это опасением жителей США относительно роста уровня преступности из-за кризиса, спровоцированного пандемией.

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«Есть ли у меня самого оружие? Конечно. Последнее ружье приобрел полтора месяца назад. У меня и до этого было оружие. И в Москве тоже», —заявил Олейник.

Тяжеловес должен провести свой следующий поединок 10 мая. Его соперником должен стать бразильский ветеран Фабрисиу Вердум, который вернется в октагон впервые с марта 2018-го.

Олейник выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В рамках промоушена россиянин одержал семь побед и потерпел четыре поражения.