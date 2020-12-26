Появились подробности обмана хоккеиста Радулова на полтора миллиарда рублей

Адвокат игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Александра Радулова Сергей Ташков поделился подробностями обмана его клиента на полтора миллиарда рублей. Интервью появилось на телеканале «360».

Ташков заявил, что у Радулова был самый большой вклад в банке, название которого не сообщается. Он добавил, что этот банк обманул нескольких спортсменов. В отношении владельцев было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашли — клиентов убедили, что с их вложениями все в порядке.

По словам адвоката, хоккеист уже приехал в Москву и намерен сам рассказать о случившемся. «Сейчас ситуация вскрылась, мы надеемся, что другие пострадавшие также объявят об этом, чтобы придать делу огласку», — отметил он. Ташков подчеркнул, что банкиры пытались угрожать спортсмену.

25 декабря стало известно, что Радулов вложил свои средства в банк, находящийся на стадии банкротства. Отмечается, что хоккеист намерен отсудить свои сбережения.

Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе команды он стал финалистом Кубка Стэнли.

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