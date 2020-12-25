Хоккеиста Радулова обманули на полтора миллиарда рублей

Российский банк обманул игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Александра Радулова на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Hue.

По информации источника, Радулов вложил деньги в новый банк после знакомства с его владельцем, чье имя не называется. Однако в 2015 году у банка начались проблемы с лицензией — в данный момент он находится на стадии банкротства. Отмечается, что хоккеист намерен отсудить свои сбережения.

Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе команды он стал финалистом Кубка Стэнли.

Весной 2019 года бывший футболист сборной России Евгений Алдонин требовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Он заявил, что следствие допустило ошибки в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий», в котором он хранил деньги. По мнению спортсмена, за пять лет следствия фигуранты дела успели вывести похищенные активы. В итоге иск был отклонен.