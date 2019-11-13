Суд отказал потребовавшему от полиции 47 миллионов рублей российскому футболисту

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, потребовавшего у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

По мнению 39-летнего Алдонина, следствие допустило ошибки в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий», в котором он хранил деньги. За пять лет следствия, как считает бывший футболист и его юристы, фигуранты дела успели вывести похищенные активы.

Впоследствии к иску присоединились и другие бывшие футболисты сборной: Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко. Таким образом, общая сумма иска составила 260 миллионов рублей.

Алдонин известен по выступлениям за «Ротор» и ЦСКА. За армейцев полузащитник провел 212 матчей, став двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. С 2002 по 2007 годы он выступал за сборную России. Футболист провел 29 матчей в составе национальной команды.

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