Радулов установил рекорд по голам в овертаймах плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Даллас Старс» Александр Радулов установил рекорд по количеству заброшенных шайб в овертаймах матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Нападающий отличился в дополнительное время третьей встречи финальной серии Западной конференции против «Вегас Голден Найтс». Игра прошла в ночь на пятницу, 11 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Старс».

Для Радулова шайба стала третьей в овертаймах Кубка Стэнли, это рекорд для россиян. В активе форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также завершивших карьеру Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова по два таких гола.

Четвертая игра между «Далласом» и «Вегасом» пройдет в воскресенье, 13 сентября. Пока в серии о счетом 2-1 впереди команда Радулова.