«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Александр Радулов забросил шайбу и помог своей команде выиграть матч в серии плей-офф против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Гол попал на видео, которое доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Встреча прошла в ночь на 25 августа. Радулов отличился во втором периоде при счете 2:2 и вывел «Даллас» вперед. На 36-й минуте шайба влетела в ворота, отскочив от плеча хоккеиста.

В Twitter болельщики бурно обсуждают шайбу россиянина. «Гол Радулова был чертовой случайностью», — написал пользователь с ником @blueeyedgrl4. «Шайба Радулова — это безумная удача», — поддержал его @ManTipton. «Тот гол Радулова — самый странный и удачный отскок, который я когда-либо видел», — заметил @kkkkkaaaiiiiiii.

В первом матче серии с «Колорадо» (5:3) Радулов также отличился. На счету форварда теперь 8 (5+3) очков в 11 матчах текущего плей-офф. Счет в серии стал 2:0 в пользу «Старс».