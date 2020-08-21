Российский хоккеист впервые в истории сделал покер в матче Кубка Стэнли

Нападающий «Даллас Старс» Денис Гурьянов первым из россиян оформил покер в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sportbox.ru.

Историческое достижение покорилось форварду в шестой игре второго раунда Кубка Стэнли против «Калгари Флеймс». Матч завершился со счетом 7:3 в пользу «Далласа», а Гурьянов, помимо четырех заброшенных шайб, отметился одной результативной передачей. Победа стала для «Старс» четвертой в серии, поэтому команда завоевала путевку в следующий раунд.

Гурьянов — 35-й хоккеист в истории плей-офф НХЛ, которому удалось забросить за один матч не менее четырех шайб. До него последним покер в Кубке Стэнли оформлял форвард «Питтсбург Пингвинс» Джейк Генцел в 2018 году в матче против «Филадельфия Флайерс».

23-летний Гурьянов — воспитанник тольяттинского хоккея. В системе «Даллас Старс» игрок находится с 2016 года, но нынешний сезон стал для него первым полноценным в НХЛ.