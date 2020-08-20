Игрок НХЛ получил удар в голову коньком в матче Кубка Стэнли

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Александр Эдлер получил удар коньком в голову в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луис Блюз». Видео инцидента опубликовано на канале How2TechTips в YouTube.

В конце второго периода швед вступил в борьбу с форвардом соперника Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. Удар пришелся в область уха, у Эдлера началось кровотечение. Защитник сразу же покинул площадку и больше не возвращался в игру.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». Канадцы повели в серии — 3:2.