Победивший рак месяц назад форвард НХЛ начал подготовку к плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс» Оскар Линдблом начал подготовку к матчам плей-офф Кубка Стэнли. Видео его тренировки на льду появилось в Twitter-аккаунте команды.

На ролике видно, как Линдблом отрабатывает броски по воротам. «Этот контент гарантированно скрасит ваше утро», — гласит описание публикации.

Месяц назад Линдблом завершил лечение от онкологического заболевания, которое было диагностировано ему в декабре 2019-го. Он победил саркому Юинга — разновидность рака, которая поражает костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом успел провести только 30 матчей и записал на свой счет 18 очков (11 заброшенных шайб и семь передач).

Следующий матч в плей-офф Кубка Стэнли «Флайерс» проведут 17 августа против «Монреаля». Начало — в 04:00 по московскому времени. Действующим победителем турнира является «Сент-Луис». В финале 2019 года клуб выиграл у «Бостона».