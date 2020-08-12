В США осудили поведение российского игрока НХЛ и назвали его подлецом

В США осудили поведение нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Комментарии недовольных доступны в Twitter журналиста CBS Sports Пита Блэкберна.

Блэкберн назвал Кучерова одним из самых подлых игроков в НХЛ из-за того, что тот систематически бил клюшкой вратаря соперника Йоонаса Корписало во время матча. «Кучеров ударил Корпи после свистка, и ему не стыдно?», «Кучеров — сдержанная крыса», «Никита очень техничен, но он настоящий тролль на льду» — писали фанаты в комментариях.

«Тампа» одержала победу над «Коламбусом» в пятом овертайме первого матча серии Кубка Стэнли со счетом 3:2. Этот матч стал четвертым по продолжительности в истории НХЛ. Команды провели на льду 150 минут 27 секунд.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».