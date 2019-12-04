Российский игрок НХЛ Кучеров принес своей команде победу и обогнал Павла Буре

Российский нападающей «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте лиги.

«Тампа Бэй» обыграли «Нэшвилл» в овертайме (3:2). В этой встрече 26-летний форвард отметился двумя набранным очками. Помимо гола, на его счету результативная передача.

Теперь на счету Кучерова 492 набранных очка. По данном показателю он обогнал бывшего форварда «Оттава Сенаторс» и «Нью-Йорк Айлендерс» Алексея Яшина. Также ему удалось превзойти достижение Павла Буре по победным голам среди представителей России за первые семь сезонов в НХЛ.

Кучеров выступает за «Тампа Бэй» с 2013 года.

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