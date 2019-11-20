Канадец силовым приемом свалил Кучерова на лед и развязал массовую драку

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Во втором периоде канадский форвард Брэйден Шенн провел жесткий силовой прием у борта и повалил Кучерова на лед. После этого началась потасовка между игроками обеих команд. Кучеров не смог продолжить встречу и не вышел на третий период.

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 3:1.

Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Рекорд он поставил в апреле, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного.

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