Рекордсмен НХЛ Кучеров ударил упавшего на колени соперника и был изгнан со льда

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был удален до конца матча первого раунда плей-офф против «Коламбус Блю Джекетс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

На 56-й минуте встречи при счете 5:1 в пользу «Коламбуса» Кучеров сначала ударил клюшкой Маркуса Нутиваару, из-за чего он упал на колени. После этого российский форвард толкнул его на борт, спровоцировав массовую драку. По решению судей Кучеров был удален до конца матча. До конца встречи счет не изменился. Это поражение стало для «Тампы» вторым подряд в серии.

Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Рекорд он поставил 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков.

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