Россиянин обновил очередной рекорд НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторс» и помог своей команде победить со счетом 5:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний форвард поучаствовал в трех голевых атаках и довел количество набранных очков за сезон до 125. В последний раз такой результат продемонстрировал канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон в сезоне-2005/2006.

15 марта россиянин превзошел достижение другого канадца — Сидни Кросби, набрав 115 очков за сезон. Рекорд североамериканского форварда держался 12 лет.

Кучеров лидирует в споре бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на 11 очков: на его счету 39 голов и 86 результативных передач. В споре снайперов на первом месте также представитель России — форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он забросил 51 шайбу в нынешнем сезоне.

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