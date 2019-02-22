Россиянин Кучеров первым в сезоне набрал 100 очков в НХЛ

Видео: SPORTSNET / YouTube

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал сотое очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

Кучеров отличился заброшенной шайбой во втором периоде матча против «Баффало Сэйбрз», в котором «Тампа» победила по буллитам (2:1). Для россиянина эта шайба стала 30-й в сезоне, также на его счету 70 результативных передач. Для того, чтобы набрать 100 очков, ему понадобилось 62 матча.

Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ. Он первым достиг отметки в 100 баллов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!