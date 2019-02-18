Игрок НХЛ на скорости просунул клюшку между ног и забросил шайбу

SPORTSNET / YouTube

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков просунул клюшку между ног и забросил шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись доступна на YouTube-канале Sportsnet.

Во втором периоде Барков подхватил шайбу на своей половине площадки, набрал скорость и обошел защитника. Сблизившись с вратарем, финский форвард сделал финт, засунув клюшку между ног, и отправил шайбу в сетку.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Флориды», на счету Баркова хет-трик.

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