Отток россиян в НХЛ решили остановить

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал интерес к отечественным хоккеистам со стороны Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

По словам Ротенберга, у него есть поручение со стороны руководства страны о прекращении оттока хоккеистов из России. «Будем бороться за всех, не только за игроков СКА», — заявил функционер. Он подчеркнул, что важно сделать все возможное, чтобы выбор спортсменов был в пользу России.

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«Нужно создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным. Чем больше хороших игроков будет играть в России, тем лучше для сборной», — добавил Ротенберг.

На драфте НХЛ в 2018 году североамериканские клубы выбрали 20 российских игроков. Показатель стал лучшим за 14 лет. По состоянию на 2019 год одним из лучших игроков НХЛ является россиянин — форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В нынешнем сезоне он забросил 37 шайб и стал лучшим бомбардиром лиги.

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