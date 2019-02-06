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Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ

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Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, ставший лучшим бомбардиром среди россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), оценил свое достижение. Слова форварда приводятся на сайте лиги.

«Когда ты только начинаешь играть в НХЛ, ты лишь мечтаешь о том, чтобы забросить шайбу один или два раза. А теперь я первый среди россиян. Это потрясающе», — поделился Овечкин. Он отметил, что за этим рекордом стоит много работы. Также он посчитал себя гордостью для своей семьи.

Ранее 6 февраля Овечкин набрал 1180-е очко (644+536) в 1055 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, отдав голевую передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс». Он побил рекорд соотечественника Сергея Федорова, на счету которого было 1179 очков (483+696) в 1248 матчах.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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