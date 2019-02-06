Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На домашнем матче с «Ванкувером» хоккеист отдал голевую передачу и набрал 1180-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом он установил рекорд по результативности среди российских игроков, выступавших в заокеанской лиге. На счету спортсмена и снайперский, и бомбардирский рекорд.

В конце января сообщалось, что Овечкин повторил рекорд лучшего российского бомбардира в истории лиги Сергея Федорова. Он забросил шайбу в выездном матче против «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал 1179-е (644+535) очко за карьеру.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005-го года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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