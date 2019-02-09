Два клуба НХЛ оказались «в шоке» от требований за российского нападающего

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» и «Бостон Брюинс» были в шоке, когда узнали, сколько «Коламбус Блю Джэкетс» хочет за российского нападающего Артемия Панарина. Об этом сообщает TSN.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал изданию, что многие клубы лиги разочарованы высокими ценами на форвардов. «Нэшвилл» и «Бостон» действительно проявляли заинтересованность в Панарине, однако их отпугнул ценник, который на него повесил «Коламбус». В то же время ЛеБрюн отметил, что в ближайшие две недели стоимость игроков, в том числе Панарина, должна снизиться.

Российский форвард станет свободным агентом в июле 2019 года, если не продлит контракт с «Коламбусом». Ранее он проявлял желание покинуть свой нынешний клуб, за который спортсмен выступает второй сезон. До этого он играл за «Чикаго Блэкхоукс».

В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в клубе. Хоккеист это предложение отверг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!