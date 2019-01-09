Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в Instagram прокомментировал предложение компании High Bank Distillery, которая пообещала ему пожизненный запас водки за продление контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен написал, что Коламбус не перестает удивлять его и поблагодарил организаторов акции за их гениальность. Также он спросил у подписчиков, как бы они поступили в такой ситуации. Многие высказались в духе «надо брать» и отметили, что в High Bank Distillery решили сразу «зайти с козырей».

Фото опубликовано @highbankdistillery

Фотография рекламного щита, на котором Панарина призвали подписать новый контракт с «Коламбусом», появилась 9 января. Авторы обыграли слухи о том, что российский форвард хочет уйти из своей команды. Если он не продлит договор, то станет свободным агентом в июле.

В сезоне-2018/2019 Панарин принял участие в 40 матчах «Коламбуса» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард забросил 13 шайб и отдал 32 результативные передачи. За «Блю Джекетс» он играет второй сезон, до этого спортсмен выступал за «Чикаго Блэк Хоукс».

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