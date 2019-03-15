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Россиянин обновил 12-летний рекорд НХЛ

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Никита Кучеров

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своему клубу обыграть «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4 и достиг рекордной отметки в 115 очков за сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и дважды ассистировал партнерам. Это позволило россиянину упрочить лидерство по очкам. Форвард забросил 35 шайб и отдал 80 результативных передач в 71 матче чемпионата. Это лучший результат среди всех игроков НХЛ за последние 12 лет. В последний раз подобную результативность демонстрировал нападающий «Питтсбург Пингвинз», канадец Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне ближайшим преследователем Кучерова остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». В споре снайперов лиги лидирует другой представитель России — форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он забросил 46 шайб.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. До этого россиянин также выступал в Северной Америке, защищая цвета клубов Главной юниорской хоккейной Лиги Квебека (QMJHL) и Американской хоккейной лиги (АХЛ).

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