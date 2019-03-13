Малкин набрал тысячное очко в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин помог своему клубу обыграть «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 5:3 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний нападающий отметился двумя результативными передачами. При этом Малкин довел количество очков, набранных в НХЛ, до 1000. Другой российский нападающий Александр Овечкин, защищавший цвета «Вашингтона», также отметился результативной передачей. Теперь в его активе 1200 очков НХЛ.

Малкин выступает за Питтсбург с 2006 года. Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург». В нынешнем сезоне НХЛ форвард набрал 70 очков (21 заброшенная шайба и 49 передач).

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