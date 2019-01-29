Малкин вошел в тройку худших игроков НХЛ

Общая полезность нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) достигла отметки -20. Со статистикой можно ознакомиться на сайте лиги.

32-летний хоккеист вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо (-23) и защитник «Флориды» Майк Мэтисон (-21).

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилс» (3:6) Малкин отметился голевой передачей, а его полезность составила -1. Всего россиянин провел на льду 18 минут 7 секунд, нанес один бросок в створ, провел два силовых приема и допустил две потери шайбы.

Большую часть карьеры Малкин провел в НХЛ. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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