Кучеров обновил рекорд НХЛ и стал лучшим среди россиян

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде обыграть «Бостон Бруинс» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний Кучеров забросил шайбу и отметился голевой передачей в третьем периоде матча. Таким образом, он довел количество набранных очков за сезон до 128 очков (41 гол и 87 результативных передач) и опередил Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков. Таким образом, Кучеров демонстрирует лучший результат среди россиян по количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.

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Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. До этого россиянин также выступал в Северной Америке, защищая цвета клубов Главной юниорской хоккейной Лиги Квебека (QMJHL) и Американской хоккейной лиги (АХЛ).

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