Россиянин Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 декабря 2019, 02:27

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 200-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталс». Видео опубликовано в Twitter «Тампы».

Кучеров сравнял счет (1:1) в середине третьего периода. Гол форварда не спас команду от поражения со счетом 1:3. Победную шайбу «Вашингтона» забросил российский нападающий Дмитрий Орлов.

Всего в активе Кучерова 499 очков (200 шайб и 299 передач) в матчах НХЛ. Он выступает в лиге с 2013 года и все это время защищает цвета «Тампы».

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