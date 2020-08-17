Малкина прооперировали

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин перенес операцию на локте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Операция прошла успешно. Ее провели врачи пресвитерианского госпиталя. Другие детали хирургического вмешательства не раскрываются, но уточняется, что срок восстановления хоккеиста составит три-четыре недели.

30 июня Малкин опубликовал в Instagram видео из супермаркета. Он продемонстрировал искусство владения клюшкой, бросая продукты и другие товары в корзины и на полки.

В регулярном чемпионате НХЛ минувшего сезона 34-летний россиянин принял участие в 55 матчах и записал на свой счет 74 очка. В плей-офф Малкин провел четыре матча и отдал одну результативную передачу. В первом раунде «Питтсбург» уступил «Монреалю».

Малкин выступает за «Пингвинс» с 2006 года. Он трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).