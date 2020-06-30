Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете под «магазинный рэп»

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин продемонстрировал в супермаркете искусство владения клюшкой, бросая продукты и другие товары в корзины и на полки. Видео размещено в Instagram спортсмена.

Действия хоккеиста сопровождает речитатив неизвестного мужчины за кадром о происходящем, который сам исполнитель называет «магазинным рэпом».

«Продукты без касаний, хоккей без арены», — такой подписью Малкин сопроводил ролик.

На данный момент розыгрыш НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления турнира пока не известна.

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