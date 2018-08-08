Беззубого Радулова провозгласили самым милым под звуки гимна СССР

@DallasStars / Twitter

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» в своем Twitter опубликовал видеозапись, одним из героев которой стал российский нападающий Александр Радулов.

На ролике актриса Эмили Блант подходит к зеркалу и задает вопрос: «Кто на свете всех милее?» В ответ зеркало показало фотографию беззубого Радулова, в то время как на фоне играл гимн СССР.

Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 он провел 82 матча, в которых набрал 72 очка (27 шайбы и 45 передач).

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