Нападающий Радулов в третий раз отказался играть за сборную России на ЧМ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Александр Радулов не сыграет в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщил журналист Шон Шапиро в своем Twitter-аккаунте.

Клуб форварда не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, что позволило бы ему принять участие в турнире. Тем не менее Радулов отказался ехать в расположение сборной.

Спортсмен отказывался играть за национальную команду на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов. Он рассказывал, что в 2016-м Федерация хоккея России пыталась заставить его приехать на соревнования. В апреле того года ФХР обвинила Радулова в нежелании выступать за сборную.

В последний раз хоккеист надевал майку российской команды в 2015 году. В нынешнем сезоне 31-летний форвард набрал 72 (27+45) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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