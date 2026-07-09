Певица Margo переедет из-за испугавшей ее фанатки

Певица Margo заявила, что была вынуждена переехать в другое жилье из-за назойливой фанатки

Певица Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом Margo, была вынуждена сменить место жительства. Ее слова передает Telegram-канал «7Дней.ru».

Марго призналась, что ей пришлось переехать из-за навязчивой поклонницы, которая однажды пробралась к ней в арендованный дом.

«Ко мне в дом пробралась поклонница, она тарабанила мне в стекла. Больше всего этого я боялась. Мне пришлось выйти, она начала рыдать», — заявила Овсянникова.

Также она уточнила, что фанатка узнала ее адрес из соцсетей. Сейчас певица собирает вещи и готовится к переезду.

Ранее певица Margo, ответила шуткой на вопрос, под какой трек она занимается сексом.