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17:26, 9 июля 2026Культура

Певица Margo переедет из-за испугавшей ее фанатки

Певица Margo заявила, что была вынуждена переехать в другое жилье из-за назойливой фанатки
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом Margo, была вынуждена сменить место жительства. Ее слова передает Telegram-канал «7Дней.ru».

Марго призналась, что ей пришлось переехать из-за навязчивой поклонницы, которая однажды пробралась к ней в арендованный дом.

«Ко мне в дом пробралась поклонница, она тарабанила мне в стекла. Больше всего этого я боялась. Мне пришлось выйти, она начала рыдать», — заявила Овсянникова.

Также она уточнила, что фанатка узнала ее адрес из соцсетей. Сейчас певица собирает вещи и готовится к переезду.

Ранее певица Margo, ответила шуткой на вопрос, под какой трек она занимается сексом.

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