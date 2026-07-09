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18:19, 9 июля 2026Россия

Под Петербургом девочка осталась одна после падения матери из окна

Под Петербургом прохожие спасли шестилетнюю девочку, чья мать выпала из окна и погибла
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Мурино в Ленинградской области прохожие и соседи помогли шестилетней девочке, которая осталась одна в квартире после того, как ее мать выпала из окна многоэтажного дома на Екатерининской улице. Как сообщает 78.ru, трагедия произошла ранним утром, а ребенок выбежал из подъезда примерно через час после случившегося.

«Девочку успокоили быстро, покормили и согрели, отвлекали диалогами и передали врачам. Ребенок также сообщил, что момента падения не видел, однако поведение мамы вызвало беспокойство. По ее словам, она "кричала и тряслась в комнате"», — рассказала местная жительница, которая одной из первых подошла к малышке.

Соседи отвели ребенка подальше от места происшествия, укрыли своей одеждой и дождались прибытия медиков и сотрудников полиции.

В момент падения женщины из окна, кроме девочки, в квартире никого не было. Проснувшись и не найдя маму, ребенок хотела позвонить бабушке, проживающей в Ленинградской области, однако телефон остался у погибшей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа и приземлился на двух прохожих. Сам ребенок серьезно не пострадал, однако одна женщина получила перелом ключицы и ребра.

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