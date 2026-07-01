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11:41, 1 июля 2026Россия

В российском городе двухлетний ребенок упал из окна на двух человек

В Калининграде двухлетний мальчик упал из окна на двух человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Калининграде двухлетний ребенок упал из окна четвертого этажа на двух человек. Пострадала женщина, пишет RT.

По данным издания, сначала мальчик упал на женщину, сажавшую цветы у дома, а затем его подхватил сосед. Сам ребенок серьезно не пострадал. Однако женщина получила перелом ключицы и ребра.

По словам очевидцев, мать мальчика открыла окно, чтобы проветрить комнату, после чего ребенок залез на подоконник. Его заметили соседи. О произошедшем предупредили родителей. Когда отец мальчика начал кричать, чтобы сын слез с окна, тот не удержался и выпал в дырку в москитной сетке.

Издание отмечает, что семья благополучная, воспитывает пятерых детей, в том числе двухлетних мальчиков-двойняшек.

Ранее сообщалось, что в Великом Новогороде девочка 2013 года рождения выпала из окна пятого этажа. Сейчас она находится в реанимации с переломами и сотрясением головного мозга.

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