Врач развеял миф о дисбактериозе и вздутии живота

Гастроэнтеролог Парамонов: Дисбактериоза не существует и он не объясняет вздутие живота

Диагноз «дисбактериоз» не существует в медицине и не объясняет причины вздутия живота, заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов. Популярный миф он развеял в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, анализы на дисбактериоз не помогают установить причину неприятных симптомов, поэтому сдавать их при вздутии живота не имеет смысла. Врач отметил, что проблемы действительно могут быть связаны с бактериями, однако чаще речь идет о других состояниях, а не о мифическом «дисбактериозе».

«Среди наиболее частых реальных причин — синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, а совершенно обычные бактерии», — объяснил Парамонов. Он уточнил, что при СИБР бактерии из толстого кишечника попадают в тонкий, где начинают активно размножаться и могут вызывать вздутие и другие нарушения пищеварения.

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