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23:12, 30 июня 2026Культура

Певица Margo рассказала о сексе под свои песни

Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, ответила шуткой на вопрос, под какой трек она занимается сексом. Видео с диалогом в своем Telegram-канале опубликовал Олег Пилягин.

Протеже Филиппа Киркорова удивилась откровенному вопросу Пилягина, но затем все же ответила. Несколько секунд помолчав, Марго засмеялась, а затем сообщила, что предпочитает заниматься любовью под свой трек «Звезда № 1».

Ранее Овсянникова подружилась с американским рэпером Lil Pump, который признался в желании вернуться в Россию с концертом. Накануне стало известно, что выступление артиста пройдет 22 августа на площадке VK Stadium.

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