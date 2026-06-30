Певица Margo рассказала о сексе под свои песни

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, ответила шуткой на вопрос, под какой трек она занимается сексом. Видео с диалогом в своем Telegram-канале опубликовал Олег Пилягин.

Протеже Филиппа Киркорова удивилась откровенному вопросу Пилягина, но затем все же ответила. Несколько секунд помолчав, Марго засмеялась, а затем сообщила, что предпочитает заниматься любовью под свой трек «Звезда № 1».

Ранее Овсянникова подружилась с американским рэпером Lil Pump, который признался в желании вернуться в Россию с концертом. Накануне стало известно, что выступление артиста пройдет 22 августа на площадке VK Stadium.