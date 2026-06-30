Американский рэпер даст большой концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump даст большой сольный концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump, известный своим сотрудничеством с российской певицей Margo (настоящее имя Марго Овсянникова), проведет большой сольный концерт в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, выступление артиста пройдет 22 августа на площадке VK Stadium. Концерт пройдет в формате большого клубного шоу.

До этого он уже давал в РФ несколько небольших концертов, а также участвовал в различных медийных активностях вместе с Марго Овсянниковой.

Ранее известный американский рэпер признался в любви к России и пельменям. «Я люблю русских», — заявил он на камеру, когда его снимали по прибытии в аэропорт. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.