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18:42, 30 июня 2026Культура

Американский рэпер даст большой концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump даст большой сольный концерт в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский рэпер Lil Pump, известный своим сотрудничеством с российской певицей Margo (настоящее имя Марго Овсянникова), проведет большой сольный концерт в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, выступление артиста пройдет 22 августа на площадке VK Stadium. Концерт пройдет в формате большого клубного шоу.

До этого он уже давал в РФ несколько небольших концертов, а также участвовал в различных медийных активностях вместе с Марго Овсянниковой.

Ранее известный американский рэпер признался в любви к России и пельменям. «Я люблю русских», — заявил он на камеру, когда его снимали по прибытии в аэропорт. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.

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