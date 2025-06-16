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13:05, 16 июня 2025Моя страна

Известный американский рэпер признался в любви к России и пельменям

Рэпер Lil Pump признался в любви к России и русским
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SMG / Globallookpress.com

Известный американский рэпер Lil Pump посетил Россию и признался в любви к стране и ее жителям, передает НСН.

«Я люблю русских», — заявил он на камеру, когда его снимали по прибытии в аэропорт. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.

Как отметила гендиректор Say Agency Анна Субчева, рэпер уже бывал в России и относится к числу тех, кто очень любит страну. «Когда он узнал, что есть возможность приехать и выступить, он и руками, и ногами был за!» — подчеркнула она. Субчева уточнила, что музыкант не потребовал за выступление большого гонорара, а также, по ее словам, выразил восхищение пельменями, попросив в этот раз попробовать данное блюдо с какими-нибудь необычными начинками.

Ранее сообщалось, что Lil Pump вместе с другими американскими рэперами слушали гимн России и песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Также им включали песню «Матушка-земля».

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