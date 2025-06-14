Американские рэперы устроили вечеринку в Москве накануне концерта

Рэперы Lil Pump и SmokeРurpp из США провели ночь в элитном клубе в Москве

Американские артисты Lil Pump и SmokeРurpp провели ночь в элитном клубе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, накануне выступления рэперы посетили столичный клуб на Рочдельской. Журналисты опубликовали видео, на котором Lil Pump и SmokePurpp отдыхают в компании девушек, слушая гимн России и песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Также сообщается, что им включали песню «Матушка-земля».

Незадолго до прогулки по столице артисты заселились в люксовый отель в центре города, где им подарили шапки-ушанки, матрешек и другие памятные сувениры.

Ранее стало известно, что популярный американский рэпер Lil Pump признался в желании посетить Башкирию.